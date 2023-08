Vasto incendio a San Giovanni a Piro in località Cerreto: 3 ettari di macchia mediterranea andati distrutti

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato questa mattina in località Cerreto, a San Giovanni a Piro. Sono all’incirca tre gli ettari di macchia mediterranea che sono andati completamenti distrutti. Allertati i soccorsi, sul posto tempestivo e rapido è stato l’arrivo degli uomini della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo che nell’immediato si sono adoperati per spegnere il rogo. Due le squadre della Comunità Montana in azione che per alcune ore hanno operato nell’area interessata dalle fiamme, per evitare che il rogo potesse coinvolgere l’intera collina.

Gli interventi

Presente anche il DOS della Comunità Montana, necessario per coordinare i lavori di spegnimento dell’incendio. La vastità del rogo ha reso inoltre necessario anche l’arrivo di un aereo regionale che attivamente ha partecipato alle operazioni. Da supporto al velivolo anche il gommone della Guardia Costiera di Sapri che ha svolto la funzione di pattugliamento nelle acque sottostanti l’area interessata dalle fiamme e di supporto all’aereo intervenuto.

In corso operazioni di bonifica

Sul posto presenti anche i Carabinieri Forestali. Dopo alcune ore e dopo aver domato le alte fiamme, sono iniziate le operazioni di bonifica dell’intera area.