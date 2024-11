Vasta operazione dei Carabinieri di Sapri sul territorio: scattano sequestri e sanzioni

Una vasta operazione, per un controllo capillare del territorio, è stata messa in campo nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Sapri guidati dal Capitano Francesco Fedocci. Più precisamente gli uomini dell’Arma hanno attenzionato le principali via di accesso al territorio: Bussentina e Cilentana.

L’operazione

La loro presenza, realizzata attraverso posti di blocco tenuti in contemporanea nei pressi dei principali punti di accesso dell’area interessata, ha permesso di identificare durante l’intera serata, un gran numero di autovetture in ingresso nel territorio. E non solo. Dai controlli effettuati I Carabinieri hanno anche elevato diverse sanzioni.

I dettagli

Nello specifico vi è stata una multa per revisione scada, un’altra per uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici. Inoltre sono stati sottoposto a sequestro tre veicoli perché non ricoperti da assicurazione. Nel corso del servizio infine sono stati segnalati all’organo prefettizio tre persone e sequestrati complessivamente 5,70 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.