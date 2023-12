Varata la Cabina di regia provinciale di Italia Viva Salerno

Si è svolta con successo, nella serata di giovedì 14 dicembre, la prima Assemblea degli iscritti salernitani di Italia Viva, convocata dalla neo Presidente provinciale Anna Rosa Sessa, presso l’Hotel dei Due Principati di Baronissi.

L’incontro

L’appuntamento ha segnato una tappa cruciale nell’ambito del processo in atto di organizzazione territoriale del Partito, sempre più incline a proporsi capillarmente come spazio di confronto e di iniziativa proficuo, a disposizione di cittadini volenterosi e appassionati di politica.

Sollecitata dall’intervento del leader Tommaso Pellegrino, capogruppo in Consiglio Regionale ed esponente di primo piano di IV, nonchè dal video messaggio di Lella Paita, Senatrice della Repubblica e Coordinatrice nazionale del partito, una platea entusiasta e volitiva ha saputo dar vita ad un dibattito qualificato e ricco di proposte, che ha interpretato e tradotto al meglio le linee programmatico-organizzative e l’appello alla mobilitazione prospettati dalla Presidente Sessa.

Al centro dell’analisi, catalizzata dall’intervento dei membri del coordinamento Giovani della provincia, le iniziative adottate dalla Regione in materia di sanità su impulso del gruppo consiliare IV, concretizzatisi in sviluppi significativi delle prestazioni connesse alla terapia oncologica e orientati, in generale, ad incrementare la qualità del sistema sanitario campano; l’attenzione al tema dello sviluppo sostenibile delle aree interne, della sussidiarietà e del sostegno al terzo settore, della formazione politica diretta a plasmare una classe dirigente dedita e all’altezza delle sfide poste dalla modernità, capace di fissare e perseguire l’interesse generale dei cittadini come priorità ineludibile.

Idee, visioni ed azioni che non hanno oscurato la mobilitazione in vista degli appuntamenti elettorali imminenti. Pellegrino e Sessa, confortati dalla partecipazione attiva ed autorevole dei parlamentari emeriti Angelica Saggese e Roberto Napoli, hanno espresso grande fiducia per la candidatura al Consiglio Provinciale di Cosimo Napoliello, Carmine Cardino e Raffaele Scala, auspicando un impegno corale e vibrante diretto ad ottenere un’importante e significativa rappresentanza istituzionale.

La cabina di regia

Senza indugio, è stata dunque varata la cabina di regia chiamata ad affiancare la Presidente Sessa nella guida del Partito Provinciale, con la seguente composizione: Teresa Vastola da San Valentino Torio, Marco Campione da Battipaglia; Attilio Naddeo, da San Cipriano Picentino; Vincenzo Andretta, da Nocera Inferiore; Giusy Abbatemarco, da Padula; Pasquale Rinaldi, da Buonabitacolo; Simone Caiazzo, da Olevano sul Tusciano; Alfonso Maria Avallone, da Cava dei Tirreni; Raffaele Scala, da Ravello; Mauro Vastola, da Eboli; Vincenzo Martorelli, da Vibonati e Toni Viterale, da Rofrano. In sinergia con la Cabina di Regia, opererà il Coordinamento Giovani, promosso da Rocco Vecchione e Patrizia Longobardi.

Anna Rosa Sessa ha inoltre annunciato la data dei congressi cittadini: “Stiamo costruendo un partito di servizio e di governo, contrassegnato da passione genuina e competenze solide. Il prossimo 30 dicembre celebreremo i congressi in tutti i territori della provincia, progredendo nell’opera già notevole di radicamento territoriale e confidando nel rinnovato entusiasmo di tanti cittadini che cercano una casa moderata, riformista e liberale e un’occasione di partecipazione seria ed incisiva”.

Conclude Tommaso Pellegrino: “Italia Viva fa del coraggio e della competenza caratteri distintivi. Dobbiamo essere sempre più determinati e lungimiranti, con un leader come Matteo Renzi che rappresenta una delle migliori intelligenze politiche del Paese. All’insegna degli stessi valori, rafforziamo la squadra e la proposta politica per la provincia di Salerno, affinché sia più inclusiva, solida ed efficace. Stiamo conducendo un grande lavoro in Regione, finalizzato in primis a porre fine alla migrazione sanitaria, con un gruppo consiliare tra i più attivi e con l’Assessore Caputo pronto e instancabile a rispondere alle nostre sollecitazioni. Ad iscritti e militanti chiedo di utilizzarci sempre più, con l’auspicio che la nostra squadra si arricchisca presto anche di una rappresentanza provinciale. Ci consolidiamo come partito che mette la politica e i cittadini al centro, palestra di formazione e centro di proposte e soluzioni per il territorio.”