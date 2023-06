Vanno al Meeting del Mare e non fanno rientro a casa: giovani ritrovati dalla guardia costiera

Da Agropoli erano giunti in auto a Marina di Camerota per assistere al concerto di Geolier, uno degli ospiti del Meeting del Mare, ma questa mattina, non avendo fatto più ritorno a casa, i genitori hanno fatto scattare l’allarme. L’episodio ha visto protagonisti due giovani del napoletano, ma con le famiglie in vacanza ad Agropoli.

La vicenda

I due, insieme a loro cane, erano partiti in auto per raggiungere la località del basso Cilento dove era in corso il Meeting del Mare. Ospite uno dei rapper italiani più in voga tra i giovani. Questa mattina, però, i due ragazzi non avevano ancora fatto ritorno a casa. Così i genitori hanno fatto scattare l’allarme.

Le ricerche

Informato del caso il Servizio alpino e speleologico della Campania che a sua volta ha allertato la guardia costiera di Palinuro, guidata dal tenente di vascello Amalia Mugavero.

Immediate le ricerche, prima nei parcheggi della zona poi lungo la costa. I giovani sono stati trovati circa un’ora dopo sulla spiaggia di Porto degli Infreschi. Avevano solo prolungato il loro soggiorno a Marina di Camerota forse senza accorgersi di quanto tempo fosse passato.

I militari hanno qui invitato la coppia ad informare i genitori.