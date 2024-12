Valori Unesco: tra i protagonisti il comune di Morigerati

Mercoledì 11 dicembre 2024, l’Istituto Tecnico Industriale Enrico Medi di San Giorgio a Cremano ospiterà l’incontro delle scuole di San Giorgio a Cremano aderenti alla settima edizione del concorso “Cittadini Sito UNESCO”. Un’iniziativa che mira a diffondere i valori e la cultura dei siti Unesco, promuovendo educazione e sostenibilità ambientale in linea con l’Agenda ONU 2030.

Le finalità dell’incontro

Tema centrale di questa edizione è “L’acqua, fonte di vita e di pace dall’origine della Terra a oggi”, un argomento che invita a riflettere sull’importanza della risorsa idrica come elemento essenziale per la vita, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile. Tra i protagonisti dell’evento ci saranno le responsabili dell’Oasi WWF Grotte del Bussento di Morigerati, Demetria Barra e Caterina Arenare. L’Oasi e il Comune di Morigerati sono partner del progetto, insieme a numerosi altri comuni, parchi italiani e associazioni, uniti dal filo conduttore dell’acqua. Una collaborazione che sottolinea il ruolo cruciale delle aree protette e delle comunità locali nella promozione di una cultura del rispetto per l’ambiente e del valore universale del patrimonio naturale.

Gli interventi

L’incontro vedrà gli interventi dei dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, tra cui il dott. Salvador Tufano (dirigente ITI Medi), dott.ssa Mariarosaria De Luca (dirigente Liceo Carlo Urbani), dott.ssa Anna Rita D’Auria (dirigente IC E. De Filippo) e il dott. Vincenzo De Rosa ( dirigente IC Massaia). A rappresentare le istituzioni, il sindaco di Terzigno, dott. Francesco Ranieri, comune capofila del progetto, e il dott. Michele Carbone, Presidente del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano.

Interverrà il dott. Gabriele di Napoli, coordinatore del concorso Cittadini Sito Unesco. Modera la giornalista Marianna Vallone, addetto stampa del Comune di Morigerati. La partecipazione a un progetto di questa portata non solo rafforza il legame tra il Cilento e i valori Unesco, ma promuove anche l’importanza dell’acqua come elemento simbolico e reale di vita e sostenibilità.