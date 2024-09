“Vallo in corsa” torna la gara podistica tra le vie della città

Dopo uno stop forzato di 4 anni, la Città di Vallo della Lucania è pronta a scendere in pista, domenica 15 settembre, con la gara podistica “Vallo in Corsa- Memorial Donatella Ferri”. L’evento sportivo, giunto alla sua 8^ edizione, è organizzato dall’associazione “Vallo in Corsa”, quest’anno in collaborazione con l’asd Atletica Agropoli, la Pro Loco Gelbison e con il patrocinio dell’Ente Comunale.

Il percorso si estende per circa 9 km, ed è previsto infatti un circuito cittadino di circa 3 km da ripetere 3 volte, per un tempo massimo di 2 ore. Per i runners la partenza è fissata alle ore 18:00, in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore della città.

Anche quest’anno, l’evento è dedicato alla memoria di Donatella Ferri, collaboratrice ed amica dello staff di “Vallo in Corsa”, scomparsa prematuramente.

Le premiazioni

Ad essere premiati con coppa-trofeo saranno i primi cinque uomini e le prime cinque donne della classifica assoluta. Mentre i premi della classifica generale saranno riservati agli atleti tesserati FIDAL per la stagione 2024 o tesserati per federazioni straniere affiliate alla Word Athletics.