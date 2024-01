Vallo di Diano: sequestrati 15mila prodotti non conformi a standard di sicurezze

Continua da parte delle Fiamme Gialle la lotta alla contraffazione e alla diffusione di prodotti non sicuri nella provincia di Salerno: nel mirino dei finanzieri questa volta è finito un esercizio commerciale di Sala Consilina.

L’attività della Guardia di Finanza

In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina, dopo mirati sopralluoghi, hanno individuato un magazzino nel Vallo di Diano che aveva allestito gran parte del negozio con molteplici articoli di cancelleria, accessori di abbigliamento e articoli casalinghi, non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

Infatti, da un esame più accurato, numerosi prodotti sono risultati non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poiché sprovvisti delle informazioni identificative minime, quali i dati relativi al produttore/importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, che per legge devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette, in modo visibile, leggibile ed in lingua Italiana.

Le raccomandazioni

È importante ricordare che l’apposizione di tali diciture garantisce al consumatore finale la consapevolezza della qualità del prodotto che sta per acquistare e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.

I 15.000 prodotti irregolari sono stati sottoposti a sequestro amministrativo; il titolare dell’esercizio, invece, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio, e rischia ora una sanzione prevista da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.833 euro.