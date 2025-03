Vallo di Diano: nuovi Comandanti di stazione ad Auletta, Montesano sulla Marcellana e Polla, ecco chi sono

A Polla, il nuovo comandante di stazione sarà il Luogotenente Carica Speciale Angelo Solimene, proveniente da Campagna, mentre a Montesano sulla Marcellana il Maresciallo Cono Pascucci è stato nominato nuovo comandante. Il sindaco di Auletta, Antonio Caggiano, ha dato un caloroso benvenuto al nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Auletta, Antonio D’Alessio, sottolineando che il suo arrivo rafforza ulteriormente il legame di collaborazione e fiducia tra la comunità locale e l’Arma dei Carabinieri.

“La comunità di Auletta ha sempre potuto contare sulla dedizione e sull’impegno dei suoi comandanti, che hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini”, ha dichiarato il sindaco in una nota. Nel frattempo, il Maresciallo Fabio Pignatiello, fino a poco fa comandante di Auletta, è stato trasferito alla stazione di Campagna. Si attendono anche nuovi arrivi di militari e possibili trasferimenti in uscita.