Vallo di Diano: la biblioteca comunale aprirà di pomeriggio grazie alla collaborazione di un cittadino

Il comune di San Rufo, guidato dal sindaco Michele Marmo, ha accolto la proposta di collaborazione del professore Carmelo Setaro.

Proposta di collaborazione: ecco di cosa si tratta

Il professor Setaro si impegna a tenere aperta la biblioteca comunale alcuni pomeriggi a settimana a titolo gratuito per garantire un supporto alle attività didattiche degli studenti sanrufesi.

Il patto di collaborazione è uno strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni di proprietà dell’ente.

“L’apertura pomeridiana della biblioteca sarà limitata ai giorni di apertura pomeridiana degli uffici comunali per esigenze di spending review” dichiara l’amministrazione comunale.

In questo modo, l’Ente, intende collaborare attivamente con i cittadini per il recupero, la rigenerazione e la conduzione condivisa dei beni comuni e allo stesso tempo punta a ridurre gli sprechi per apportare miglioramenti al bilancio, ottimizzando l’apertura della biblioteca nei giorni di apertura degli altri uffici comunali.

L’importanza delle biblioteche comunali

Le Biblioteche comunali sono luoghi di fondamentale importanza ed offrono spesso un supporto alla comunità. Queste, infatti, sono un ambiente di incontro e di socializzazione per le persone della comunità. Offrono spazi per le riunioni, per lo studio, per lo svago e per la partecipazione ad attività culturali, che possono promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione della comunità.