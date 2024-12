Vallo di Diano, corso di formazione sull’Intelligenza Artificiale: nuove opportunità per la Pubblica Amministrazione

La Comunità Montana Vallo di Diano ha avviato un corso di formazione dedicato all’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI) nella Pubblica Amministrazione. L’incontro inaugurale ha visto la partecipazione di amministratori comunali e personale delle istituzioni locali, con l’obiettivo di fornire una comprensione completa delle potenzialità dell’AI per ottimizzare i processi lavorativi e migliorare le proposte progettuali in risposta ai bandi pubblici.

Le finalità

Il percorso formativo include una serie di sessioni pratiche e teoriche che permetteranno ai partecipanti di apprendere come integrare le tecnologie di Intelligenza Artificiale nella gestione di attività e progetti strategici. Durante la prima giornata, il co-fondatore di Monaci Digitali, Domenico Pastore, ha presentato le innovazioni digitali e le applicazioni concrete dell’AI, come chat bot e modelli interattivi, per facilitare l’interazione con gli utenti.

Le dichiarazioni

Il presidente della Comunità Montana, Vittorio Esposito, e l’assessore alla Formazione, Michela Cimino, hanno sottolineato l’importanza del corso per migliorare l’efficienza delle amministrazioni locali. Esposito ha dichiarato: “Questo corso rappresenta un passo cruciale per il futuro delle pubbliche amministrazioni attraverso l’Intelligenza Artificiale.” Anche Cimino ha evidenziato l’importanza di questa formazione per rispondere in modo efficace alle opportunità di finanziamento pubblico.

Pastore ha confermato il valore dell’AI nel contesto dei bandi pubblici, affermando che può velocizzare la generazione dei contenuti necessari per partecipare agli avvisi. La seconda giornata del corso, programmata per il 18 dicembre, approfondirà gli strumenti di AI per la gestione e la partecipazione ai bandi pubblici, mentre l’ultima sessione, il 20 dicembre, sarà dedicata a applicazioni pratiche per migliorare le attività comunali.