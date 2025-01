Vallo di Diano, consulta delle amministratrici: Teresa Paladino nominata vicepresidente

Novità nell’ambito della Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano. Durante una riunione tenutasi ad Auletta, è stata designata la vicepresidente della Consulta, che affiancherà l’attuale presidente Rossella Isoldi (assessore a Polla): si tratta di Teresa Paladino, assessora del Comune di Sala Consilina.

Responsabili e sottocommissioni

L’assessora Carmela Di Pierri del Comune di Montesano sulla Marcellana è stata scelta come Responsabile della Sottocommissione Politiche Giovanili e Sociali. Elena Fiordispina, amministratrice del Comune di San Pietro al Tanagro, assume il ruolo di responsabile della Sottocommissione Sanità. L’assessora Josefhmari Biscotti di Sala Consilina guiderà la Sottocommissione Cultura, Ambiente e Territorio. Marianna Citera, assessora del Comune di Sanza, è stata nominata responsabile della Sottocommissione Scuola, mentre Maria Antonietta Aquino, assessora del Comune di San Rufo, si occuperà della Sottocommissione Lavoro, Formazione e Diritto. La Consulta ha inoltre designato Rosa D’Alvano, attuale Responsabile del Dipartimento di Prevenzione del Territorio della ASL Salerno, insieme a Katia Pafundi, responsabile del Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, per supportare il Comitato di Coordinamento della Consulta.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un percorso articolato, messo in atto con determinazione dalla presidente Isoldi e dall’intera Consulta, per favorire la partecipazione attiva delle amministratrici locali nel processo di crescita partecipativa e democratica del nostro comprensorio”, ha commentato Marzia Manilia, vicepresidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni. “Il Consorzio Sociale intende offrire tutto il supporto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Consulta. Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro alla vicepresidente e a tutte le responsabili delle sottocommissioni”, ha concluso Manilia.