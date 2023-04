Vallo di Diano: Comune punta a riqualificazione e messa in sicurezza di un asilo nido

Il Comune di Monte San Giacomo, guidato dal sindaco Angela D’Alto, ha approvato il progetto esecutivo per la “riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e lavori di adeguamento antisismico”.

Il progetto: ecco i dettagli

Si tratta della scuola dell’infanzia di via Sant’Anna. Nello specifico saranno effettuati lavori di messa in sicurezza per il recupero dell’edificio scolastico e la creazione di nuovi posti e lavori di adeguamento antisismico.

Il costo totale degli interventi è di circa 756 mila euro di cui circa 541 mila euro il totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza e circa 215 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

I lavori di messa in sicurezza degli asili nido sono un aspetto molto importante per garantire la sicurezza dei bambini che vi frequentano e del personale che ci lavora.

Il finanziamento

Il progetto sarà finanziato con i fondi del Ministero dell’Istruzione, in particolare con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stata presa in considerazione la “Missione 4 del PNRR – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: da asili nido ad Università – investimento 1.1 – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.