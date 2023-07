Vallo di Diano: ad Aquara, dopo il weekend, rifiuti nell’area pic-nic

Sulle rive del fiume Calore, in località Mainardi di Aquara, si trova una nota area pic-nic che, specie nei fine settimana d’estate, si affolla di bagnanti, turisti e visitatori che vi trovano pace, tranquillità e refrigerio. Durante questo weekend, però, qualche visitatore dell’area ha dimostrato di non avere comportamenti civili. Alcuni cittadini hanno notato, infatti, che era stata lasciata, nei pressi dei tavoli con le panchine, una mole enorme di spazzatura con piatti di plastica, posate e tovaglioli usati e sporchi sparsi ovunque.

Segni di inciviltà: mancanza di rispetto per il territorio

Un comportamento irrispettoso ed ingiusto se si pensa che quotidianamente gli operai e i volontari del territorio fanno sforzi enormi per garantire ai fruitori del luogo la possibilità di trascorrere del tempo in un’area pic-nic pulita.

Alcuni hanno anche ipotizzato che a rompere i sacchi dell’immmondizia siano stati dei cani randagi o altri animali che poi l’hanno disseminata ovunque; tuttavia in diversi punti della zona i rifiuti sembravano proprio essere stati lasciati lì di proposito dalle persone.

Volontari in azione per ripulire la zona

A porre rimedio, immediatamente, alla situazione una cittadina, già impegnata nella attività di volontariato, che subito si è adoperata per ripulire l’area pic-nic dimostrando che, per fortuna, per ogni incivile, c’è qualcuno che il senso civico lo conserva degnamente e lo dimostra dando il buon esempio a tutti.