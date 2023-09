Vallo della Lucania,”LexStart”: coinvolgere i giovani nell’elaborazione di Leggi Regionali. L’Assessore Molinaro promuove il progetto

L‘Assessore del Comune di Vallo della Lucania, Iolanda Molinaro, ha partecipato attivamente al Consiglio regionale della Campania per sostenere e promuovere il progetto “LexStart”, un’iniziativa innovativa finalizzata a coinvolgere i giovani nella creazione di leggi regionali. Il progetto “LexStart” ha l’ambizioso obiettivo di incoraggiare la partecipazione degli studenti delle scuole alle attività istituzionali dell’assemblea legislativa regionale. Grazie a questo programma, i giovani hanno l’opportunità di formulare proposte di legge che il Consiglio regionale potrebbe recepire e trasformare in norme regionali concrete.

La dichiarazione

“È fondamentale favorire la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni che influenzeranno il loro futuro. Questo progetto è un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e coinvolgimento della gioventù nella sfera delle Istituzioni, e in particolare verso la Regione Campania, che ha competenze cruciali in settori come istruzione, lavoro, politiche sociali e trasporti – tutti essenziali per i giovani e per l’intera comunità”, ha dichiarato l’Assessore Iolanda Molinaro.

Il progetto

“LexStart” ha visto la costituzione di gruppi di lavoro formati da giovani studenti, i quali si sono dedicati a diverse tematiche. Queste proposte di legge regionali saranno sottoposte al Consiglio regionale per un’approfondita valutazione e, se adottate, potranno avere un impatto significativo sulla vita della comunità campana.

L’Assessore Molinaro ha espresso gratitudine verso tutte le figure chiave coinvolte nell’implementazione del progetto, tra cui il direttore generale Attività Legislativa, Magda Fabbrocini, la dirigente dell’U.D. Assemblea, Vincenza Vassallo, il Segretario Generale, Mario Vasco, i Dirigenti della I e II UD Studi Legislativi e Assistenza Legislativa alle Commissioni Permanenti, Gennaro Caiazzo ed Enrico Gallipoli, nonché il Prof. Giuseppe di Genio dell’Università di Salerno, che hanno fornito preziose informazioni e orientamenti ai giovani studenti sul procedimento legislativo regionale.

Un passo in avanti nella promozione dell’educazione civica

Questo progetto rappresenta un passo avanti nella promozione dell’educazione civica e dell’attivismo giovanile, dimostrando il costante impegno del Comune di Vallo della Lucania per il coinvolgimento dei giovani nella costruzione del futuro della nostra regione.