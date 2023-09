LexStart! anche i giovani del Cilento in consiglio regionale

“LexStart! La prima legge regionale scritta dai giovani” è l’iniziativa promossa dal consigliere regionale del Campania Libera-Psi, Andrea Volpe Questore alle finanze. Il 21 Settembre si riuniranno in Consiglio Regionale i giovani proveniente da tutta la regione per confrontarsi con la Direzione Generale Attività Legislativa per parlare dell’Iter Legislativo. L’ iniziativa è finalizzata ad avvicinarli alle Istituzioni ed, in particolare, al Consiglio Regionale della Campania, attraverso il confronto, le proposte, la partecipazione per giungere alla stesura di una vera proposta di legge regionale ed avrà il suo iter nelle Commissioni competenti ed in Consiglio.

L’iniziativa

«Con ‘LexStart!’ apriremo il “Palazzo” ai giovani per testimoniare la vicinanza della politica alla loro sensibilità e alle loro problematiche e per attivare concrete occasioni di partecipazione istituzionale», spiega il consigliere Volpe.

Un’ esperienza di crescita, confronto e formazione diretta con il consiglio regionale che offre la possibilità di “vivere l’istituzione”, partecipando direttamente ai processi che determinano la formazione di una legge regionale e contribuire a scrivere il testo della proposta insieme agli uffici dell’amministrazione regionale.

Protagonisti i giovani del Cilento

«Per la prima volta ospiteremo anche i giovani provenienti dal Golfo di Policastro e da Vallo Della Lucania rispettivamente rappresentati dagli studenti dell’ Istituto Omnicomprensivo Superiore di Torre Orsaia e da una rappresentanza studentesca degli Istituti Parmenide , Marconi e Leonardo da Vinci di Vallo della Lucania che si uniranno agli studenti dell’Istituto Romano’ di Napoli».