Vallo della Lucania, uomo trovato morto in casa

Un’altra vittima della solitudine. Un uomo, residente a Pattano ma trovato senza vita nella sua abitazione a Vallo della Lucania, è stato ritrovato cadavere dopo diversi giorni. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di una vicina di casa, allarmata dalla prolungata assenza dell’uomo.

La scoperta del corpo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno sfondato la porta dell’appartamento. Le prime indagini suggeriscono che l’uomo sarebbe deceduto da almeno due giorni.

Al momento, si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause naturali, ma saranno necessari gli esami autoptici per stabilirne le cause precise.