Vallo della Lucania unita per gli amici a quattro zampe: l’iniziativa “Donami una pappa”

Il cuore pulsante della comunità vallese si unisce per una nobile causa: il benessere degli animali. Il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), sezione di Vallo della Lucania, in collaborazione con Rotaract e Interact, lanciano un appello alla solidarietà con l’iniziativa “Donami una pappa”.

Un gesto concreto per un mondo migliore

Mercoledì 13 novembre, presso il supermercato Sole 365 in via Andrea Hippolytis 26 a Vallo della Lucania, si terrà una raccolta di cibo per cani e gatti. L’obiettivo è quello di raccogliere una grande quantità di alimenti per sostenere le attività dell’ENPA e garantire una vita dignitosa agli animali bisognosi.

Ogni donazione, anche la più piccola, può fare la differenza nella vita di un animale. Si raccolgono alimenti per cani e gatti, come croccantini, scatolette, cibo umido, snack e accessori per l’igiene.