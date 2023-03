Vallo della Lucania, un locale per il ricovero dei randagi a disposizione delle associazioni

Il comune di Vallo della Lucania è al fianco degli animalisti e dei tanti volontari che quotidianamente si prodigano per garantire assistenza ai cani randagi, provando a trovare loro un riparo in attesa di adozione.

L’iniziativa di Vallo della Lucania

Il Comune ha deciso di assegnare uno spazio ai volontari da adibire a luogo di ricovero per animali randagi in favore delle associazioni animaliste operanti sul territorio. L’iniziativa è conseguente alla richiesta dell’associazione FareAmbiente, Movimento Ecologista Europea. Quest’ultimo aveva chiesto di poter utilizzare in comodato d’uso gratuito l’ex edificio adibito a ristorante e relative aree pertinenziali delimitate da siepi e recinzioni metalliche all’interno del Centro Espositivo e Fieristico. Si tratta di un ampio compendio immobiliare attualmente inutilizzato.

La scelta dell’Ente

Gli stessi beni durante l’emergenza covid, nel 2021, furono assegnati alla Protezione Civile. Ora l’Ente ha scelto di assegnare la struttura a FareAmbiente.

Il comodato d’uso sarà temporaneo. Alla Protezione Civile verrà assegnato un altro locale più idoneo alle loro attività.

Lo spazio del centro fieristico servirà da rifugio per i cani in attesa di adozione che saranno accuditi dai volontari delle associazioni del territorio. Una iniziativa, quella dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania, di notevole importanza considerato che le associazioni che si prodigano per i randagi spesso non hanno il necessario supporto delle istituzioni.