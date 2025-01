Vallo della Lucania: “topi d’appartamento” in azione, allarme tra i residenti

Ennesimo colpo in appartamento da parte dei soliti ignoti. In pieno giorno, in Via Angelo Rubino a Vallo della Lucania, dei ladri si sono intrufolati in un appartamento, trafugando preziosi e orologi. Utilizzando una chiave clonata o una “chiave bulgara”, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati indisturbati e dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via la refurtiva avvolgendola in un copriletto.

Preoccupazione tra i residenti

L’azione ha destato non poca preoccupazione tra i residenti, sia per le modalità sia per l’orario in cui è stata posta in essere. Violare una porta blindata con relativa facilità e muoversi, in mattinata, con disinvoltura in un palazzo con trenta appartamenti, sito in una Via particolarmente trafficata, denota spregiudicatezza e preparazione criminale non improvvisata. La tecnica utilizzata è relativamente semplice.

Il modus operandi

Con una scusa, suonano a tutti i citofoni. L’appartamento vuoto viene preso di mira. Disponendo di passe-partout o chiavi clonate, entrano facilmente, portano a segno il colpo e si dileguano. Impiegano pochissimi minuti. “Al di là del danno economico, trovare la propria abitazione oltraggiata da estranei è un’esperienza angosciante. Cassetti sottosopra, le proprie cose violate da mani estranee, i ricordi di una vita persi per sempre, significa vivere uno stato di rabbia misto a incredulità e disorientamento totale”, ha affermato il proprietario della casa.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno indagando avvalendosi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza di alcune attività commerciali della zona.