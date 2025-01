Eboli, furto nel sottotetto di un condominio: è allarme sicurezza in centro

Un furto con scasso sarebbe stato messo a segno per mano di ignoti nei locali sottotetto di un palazzo di via San Bernardino, in pieno centro abitato, ad Eboli.

I fatti

Stando alle voci dei bene informati qualcuno si sarebbe introdotto nel portone di uno stabile e dai locali posti all’ultimo piano avrebbe portato via diverso materiale. I rumori provenienti dal sottotetto hanno allertato i condomini e i ladri si sarebbero dati alla fuga.

Allarme sicurezza sull’intero territorio cilentano

L’allarme sicurezza è ormai fenomeno dilagante e in centro città cresce la paura tra i residenti. Non va meglio in periferia.