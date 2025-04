Vallo della Lucania: svolta in centro, via l’isola pedonale. “Risposta ad esigenze concrete”

Svolta significativa per la viabilità del centro cittadino. Via Fratelli De Mattia e piazza Vittorio Emanuele saranno riaperte al traffico veicolare, con la conseguente revoca della zona a traffico limitato (ZTL) che per anni ha interessato l’area. La decisione, formalizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone, arriva in conseguenza dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell’istituto Torre – De Mattia.

Tuttavia rappresenta anche una risposta alle pressanti richieste di commercianti e residenti. I primi, in particolare, si ritenevano da tempo in difficoltà a causa delle restrizioni alla circolazione.

Riapertura diurna con limitazioni serali e festive

La riapertura al traffico non sarà tuttavia totale. L’amministrazione comunale ha previsto delle specifiche restrizioni per garantire la vivibilità e la sicurezza dell’area. Il transito veicolare sarà infatti vietato durante le ore serali e nei giorni festivi, mentre sarà garantita una maggiore libertà di circolazione nelle ore diurne. Questa modulazione oraria mira a conciliare le esigenze economiche e di accesso al centro con la quiete pubblica nelle fasce orarie di maggiore affluenza pedonale e durante le festività.

La motivazione dell’amministrazione: agevolare l’accesso al centro

«Al fine di evitare problemi di accesso al centro cittadino in conseguenza dell’avanzamento dei i lavori di abbattimento e ricostruzione degli Istituti “Torre – Parmenide”, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere in sicurezza la carreggiata di Corso Fratelli de Mattia attraverso il posizionamento di nuovo arredo urbano e di ridefinire temporaneamente la circolazione stradale lungo il predetto tratto stradale», ha spiegato il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone.

Nessuna scelta ideologica, ma una risposta alle esigenze concrete

L’amministrazione ha inoltre voluto sottolineare la natura pragmatica della decisione, distanziandosi da eventuali interpretazioni ideologiche: “Non si tratta di una scelta “ideologica” – di tutto ha bisogno la nostra comunità tranne che di una battaglia ideologica tra favorevoli e contrari all’apertura al transito veicolare di Corso Fratelli De Mattia – ma di migliorare le condizioni di accesso al centro cittadino.” L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di apportare modifiche future in base all’andamento della nuova viabilità: “Vedremo l’andamento delle nuove disposizione che presto saranno approvate e se necessario apporteremo successivamente dei correttivi”.