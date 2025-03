Vallo della Lucania, stabilite le tariffe per il trasporto scolastico

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato, per l’anno 2025, le tariffe, agevolazioni ed esenzioni per il servizio per il servizio di trasporto scolastico.

Le tariffe

L’Ente svolge il servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; le tariffe per il 2025 , sono in vigore dal 1° gennaio, in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Ecco le tariffe mensili a carico degli utenti: da € 21,00 ad un massimo di € 62,00 per il primo figlio, da € 16,80 a € 49,60 per il secondo figlio e da € 12,60 a € 37,20 per i figli successivi al secondo. Per gli alunni con invalidità riconosciuta al 66%, si parte da € 10,50 fino ad un massimo di € 31,00. Sono esenti dal pagamento della tariffa, a prescindere dalla fascia ISEE, gli alunni diversamente abili in situazione di gravità, presentando la certificazione all’Ufficio sanitario competente dell’ASL o della Commissione che ha accertato l’invalidità.

Il pagamento della tariffa avviene mensilmente e in via anticipata, senza diritto di rimborso nel caso di mancata o parziale fruizione del servizio. Si applica la riduzione del 40% della tariffa nel caso di fruizione del servizio per il solo percorso di andata o per il ritorno.