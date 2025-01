Vallo della Lucania: sold out per la commedia teatrale de “I 100Crammatinirussi”, tra applausi e risate

La Compagnia Teatrale Amatoriale “I 100Crammatinirussi“, si sono esibiti il 27 dicembre scorso sul palco del teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania portando in scena la commedia inedita: “Quatto comanda(va)no: lo Sinnico, lo Prevete, lo Mierico e…!”., registrando un favoloso ‘sold out’ o come dicono loro un : “Tutto chino”.

Un favoloso sold out per una brillante commedia

Cinquecento spettatori entusiasti hanno applaudito la performance dei “centocrammatinirussi”. L’opera, appartenente al genere della commedia di costume, scritta dall’autore Massimo Sica, si inserisce appieno nel progetto culturale dell’associazione di promozione sociale. I componenti della Compagnia Teatrale del paese dei Murales, hanno confermato il successo di pubblico e di consensi, ottenuto con i lavori portati in scena negli ultimi anni.

Gli spettatori hanno accompagnato la rappresentazione con applausi spontanei e risate fragorose, manifestando tutto il loro apprezzamento per la commedia imperniata su un detto popolare e descrittivo, in chiave farsesca, degli stereotipi che accompagnano alcuni ruoli di potere e l’aura di ingiustizia del sistema.

Il pubblico ha apprezzato l’affresco tratteggiato, con l’ironia tipica del Teatro de “I 100crammatinitussi”, del mix di pregiudizi e generalizzazioni che vivono nell’immaginario collettivo ai “danni” del Sindaco, del Parroco, del Medico, con l’aggiunta della denuncia sociale da parte della Professoressa. Plausi ed elogi anche per la cantante Antonella Attanasio e per i Maestri: Antonio Maiuri e Natalia Aleksandra Dubiel.

I protagonisti

Insieme all’autore e regista, Massimo Sica, sulla scena hanno recitato: – Giuseppe Flamio Sica; Federica D’Apolito; – Rosamaria Nicoletti; – Nico Santomauro; – Anna Celeste Sica; – Giuseppe Santomauro. Si replica, per l’organizzazione di Antonio Infante, nel mese di Febbraio 2025 ad Agropoli e Battipaglia.