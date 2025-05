Vallo della Lucania si prepara all’estate: arte, musica e cinema per un cartellone ricco di eventi

L’estate 2025 si preannuncia vivace e creativa a Vallo della Lucania. L’amministrazione comunale è al lavoro per definire un cartellone ricco di appuntamenti culturali, artistici e musicali, pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Dopo l’annuncio della tappa di “Cinemadamare”, il più grande campus di cinema itinerante gratuito al mondo – in programma dal 14 al 20 luglio – il Comune ha pubblicato tre avvisi pubblici per arricchire ulteriormente il calendario estivo.

Il programma

Il primo riguarda “Laboratori d’arte”, da svolgersi presso il Chiostro del Palazzo della Cultura nel mese di luglio. L’iniziativa mira a promuovere la creatività e l’inclusione attraverso percorsi artistici rivolti a bambini, giovani, adulti e famiglie. Potranno candidarsi artisti, educatori, associazioni culturali e professionisti con esperienza nella conduzione di laboratori artistici. Le domande devono essere presentate entro il 30 maggio presso l’ufficio protocollo del Comune.

Il secondo avviso è dedicato ai “Mercatini dell’Arte”, in programma dall’11 al 13 luglio in piazza Vittorio Emanuele. Una tre giorni pensata per artisti, artigiani, hobbisti e creativi operanti nei settori delle arti visive, scultura, fotografia, design e artigianato. Gli spazi espositivi saranno concessi gratuitamente e gli allestimenti curati direttamente dagli espositori.

Infine, spazio anche alla musica e allo spettacolo con l’evento “Arte in Musica”, che animerà piazza Cattedrale dal 14 al 25 luglio. Il palco sarà aperto a musicisti, attori, compagnie teatrali, scuole di danza, cori, band e performer di ogni età, con l’obiettivo di valorizzare i talenti locali e creare un grande momento di condivisione culturale. Per tutte le iniziative, il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato al 30 maggio 2025, recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune, al secondo piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Un’estate all’insegna della partecipazione, della cultura e dell’arte.