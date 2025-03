Vallo della Lucania, raggiunto dai sindaci l’accordo per i micronidi del Piano S8: le interviste | VIDEO

«Abbiamo definito e risolto la questione dei micronidi di ambito, dunque le famiglie possono stare tranquille». Così il consigliere comunale di Vallo della Lucania, Antonio Bruno, annuncia la ratifica della decisione di ripartire i fondi ai comuni per la gestione dei micronidi.

I nove attivi (Agropoli con due micronidi, Ascea, Casal Velino, Castellabate, Moio della Civitella, Novi Velia, Torchiara e Vallo della Lucania) resteranno in funzione fino a luglio e già la prossima settimana riapriranno i battenti.

La chiusura

La chiusura era arrivata lo scorso 28 febbraio creando polemiche tra i genitori e i lavoratori, rimasti senza contratto.

Il Piano di Zona S8 non ha potuto prorogare il contratto per l’affidamento del servizio, avrebbe dovuto procedere ad una nuova gara, ma considerate le tempistiche si è arrivati allo stop. In settimana è stata individuata questa soluzione che permetterà di superare il disagio evitando nuove chiusure.