Agropoli, micronidi chiusi: questa mattina genitori e bambini in protesta

Questa mattina, un gruppo di bambini accompagnati dalle loro mamme ha inscenato un piccolo sit-in davanti al municipio di Agropoli. La protesta è stata organizzata per chiedere la riapertura dei micronidi di piazza Mediterraneo e piazza della Repubblica, chiusi improvvisamente lo scorso 28 febbraio. Lo stop è conseguente all’impossibilità del Piano di Zona S8 di prorogare l’affidamento del servizio, un problema noto ma non risolto in tempo.

Disagi per famiglie e operatori

La chiusura dei micronidi ha creato notevoli disagi per le famiglie, soprattutto per i genitori che lavorano e non sanno a chi affidare i propri figli. Inoltre, il personale dei micronidi si è ritrovato senza lavoro. La situazione ha generato forte preoccupazione e rabbia tra i genitori, che chiedono una soluzione immediata.

Incontro con il sindaco e promesse di soluzioni

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha convocato una commissione per affrontare la questione e trovare soluzioni adeguate. Tuttavia, mamme e papà lamentano l’incertezza dei tempi di riapertura. «Per i genitori la chiusura del micronido rappresenta un problema. Chi lavora non sa a chi lasciare i propri figli. Al sindaco abbiamo chiesto di risolvere il problema in tempi brevi, tra poco arriverà Pasqua e a quel punto l’anno scolastico sarà già concluso. Sappiamo che il problema non è imputabile al Comune ma dobbiamo», hanno dichiarato alcune mamme.

Prossime iniziative di protesta

Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, i genitori non intendono fermarsi, ma intendono mantenere alta l’attenzione sul caso. Mercoledì prossimo, è previsto un nuovo sit-in davanti al micronido di piazza Mediterraneo.