Vallo della Lucania: punta sul “Turismo delle Radici”

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha deciso di aderire all’iniziativa “Turismo delle Radici”, un progetto che mira a promuovere e valorizzare i territori delle origini dei viaggiatori che, pur essendo nati o vivendo altrove, sentono la forte necessità di conoscere le loro radici e le proprie origini.

Un progetto che punta ad offrire servizi locali specifici per i viaggiatori delle radici

L’Ente cilentano si impegna pertanto a costituire un Comitato Temporaneo per il sostegno alle attività del progetto. Esso dovrà offrire servizi locali specifici per i viaggiatori delle radici.

Con la firma dell’accordo fra Ministero della Cultura ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si pongono le basi per il Progetto attraverso il quale le comunità italiane all’estero presenti in tutto il mondo verranno coinvolte nella valorizzazione della offerta turistica locale, all’interno di in una strategia volta a invertire il processo di depauperamento dei borghi italiani per sostenere attivamente il rilancio post Covid della cultura, del turismo e dell’ economia.

L’obiettivo del progetto

L’obiettivo è consentire una riscoperta “a tutto tondo” dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia. L’adesione a questa iniziativa da parte del Comune di Vallo della Lucania, potrebbe portare enormi vantaggi in termini di promozione del territorio. Non solo: da palazzo di città ritengono che potrebbero esserci grandi opportunità di commercializzazione dell’offerta turistica locale, con evidenti e prevedibili riflessi positivi sull’intera economia e sulla occupazione locale.