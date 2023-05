“Cilento, un modo di vivere X edizione”, cinque comuni insieme per la promozione del turismo

Pollica, San Mauro Cilento, Casal Velino, Corleto Monteforte, Montecorice e Roscigno uniscono le loro forze per un unico grande progetto collettivo: “Cilento, un modo di vivere” giunto alla sua decima edizione. Firmato il Protocollo d’Intesa per la partecipazione al Poc Campania 2014-2020- Periodo giugno 2023 – maggio 2024, per la promozione turistica.

“Cilento, un modo di vivere”

Costituito il Partenariato idoneo alla presentazione del progetto volto a selezionare proposte da inserire nel programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione della Campania, i sei Comuni del Cilento coinvolti, hanno stretto un rapporto di collaborazione per la crescita turistica dei rispettivi territori.

L’obiettivo è valorizzare le proprie ricchezze, proponendo una sinergia che unisca il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e siti culturali con l’integrazione delle diverse filiere di prodotto. Con questa cospicua rete di relazioni tra le parti, si rafforza l’identità dei paesi, superando anche la dimensione locale, attraendo flussi turistici da tutta Italia e dall’estero. Pollica è stata eletta comune capofila e sarà, eventualmente, beneficiario del finanziamento.

Il Finanziamento

La Regione Campania, ha previsto, in caso di accettazione della proposta, un finanziamento massimo pari a 120.000,00 €. L’individuazione delle proposte progettuali ritenute idonee avviene tramite una procedura selettiva disciplinata da apposito Avviso Pubblico, adottato da parte della Direzione delle Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania.