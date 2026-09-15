Vallo della Lucania: prima campanella per gli studenti del “Parmenide”

Prima campanella, questa mattina, per gli studenti del Liceo Classico “Parmenide” di Vallo della Lucania, presso il Seminario Diocesano. L’avvio dell’anno scolastico nel Cilento ha visto una ripartenza scaglionata, con alcuni istituti che hanno anticipato le aperture di ventiquattr’ore rispetto al calendario ufficiale, ma con la totalità dei ragazzi ormai regolarmente tornata tra i banchi di scuola.

Le voci dei primini: la passione per l’umanesimo e i sogni di carriera

Per gli studenti delle prime classi del Liceo Classico, l’ingresso alla scuola secondaria di secondo grado porta con sé motivazioni profonde legate sia ai propri interessi culturali sia alle ambizioni professionali. Tra le ragioni principali che guidano la scelta di questo indirizzo di studi emergono il desiderio di intraprendere specifici percorsi universitari e una forte inclinazione personale per le discipline umanistiche.

Alcuni alunni vedono nel liceo il primo passo verso traguardi precisi, con l’obiettivo di proseguire gli studi in Giurisprudenza per poi intraprendere la professione notarile. Per altri, la scelta è maturata spontaneamente nel corso degli anni grazie alla passione per la letteratura, la filosofia e la cultura greco-latina, affiancata dai suggerimenti ricevuti dai docenti della scuola secondaria di primo grado. Oltre alla continuità didattica e al buon rapporto stabilito con il corpo docente, resta diffuso tra i giovani l’auspicio di ottenere buoni risultati accademici e di costruire relazioni interpersonali serene e costruttive.

Le istituzioni e la comunità educante: gli auguri per il nuovo anno

A portare il proprio saluto per questa partenza sono stati i riferimenti dell’istituto e dell’amministrazione locale, sottolineando il valore pedagogico e sociale della formazione scolastica.

Il dirigente scolastico, Francesco Massanova, ha evidenziato l’importanza dell’impegno costante, rassicurando gli studenti sul supporto che riceveranno nel corso dei mesi:

“L’augurio che sia un anno bello da trascorrere tranquillamente, naturalmente con impegno. Perché un anno scolastico è impegnativo, ma sono sicuro che seguiti dai nostri docenti, seguiti dai genitori, che in verità sono sempre presenti, sarà un anno tranquillo da trascorrere con belle soddisfazioni.”

Anche l’amministrazione comunale di Vallo della Lucania ha voluto testimoniare la propria vicinanza agli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti superiori. L’assessore con delega alla pubblica istruzione, Iolanda Molinaro, ha ricordato il ruolo centrale dell’istruzione nel tessuto cittadino, soffermandosi in particolare sull’importanza delle strutture locali come la scuola Pinto e sul valore profondo della continuità educativa: