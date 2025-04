Vallo della Lucania, perde il controllo dell’auto: giovane in ospedale

Paura nella notte per un grave incidente stradale verificatosi intorno alle 4:00 nei pressi della rotatoria che immette sulla superstrada Cilentana.

L’incidente

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada. A bordo del veicolo c’era un giovane di circa trent’anni proveniente da un comune del Cilento interno.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con una ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania e i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno prestato i primi soccorsi ed estratto il ragazzo dall’abitacolo.

L’automobilista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca”, dove i medici gli hanno diagnosticato politraumi.

Dai primi accertamenti effettuati sarebbe emerso che il giovane guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le sue condizioni restano serie ed è attualmente monitorato in ospedale; tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.