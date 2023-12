Vallo della Lucania, paura in centro: donna in preda ad un raptus. Intervengono i soccorritori

In preda ad un raptus minaccia di lanciarsi dall’ottavo piano del suo palazzo, situato in via Gioacchino Murat. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato da parte dei sanitari del 118 e dell’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania. Dopo diversi tentativi, sono riusciti a calmare la donna, che opponeva resistenza costante. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, pronti a gestire l’emergenza.

Testimonianze di Passanti e Blocco del Traffico

Secondo quanto riferito da alcuni passanti, la donna sembrava attraversare un momento di smarrimento totale. Per consentire l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il traffico in via Murat è stato bloccato, e la strada è stata chiusa alla viabilità.

Calma trasferimento in ospedale

Fortunatamente, la paziente è riuscita a ritrovare la calma. Successivamente, è stata trasferita in ambulanza all’ospedale per ricevere le cure necessarie, garantendo il suo benessere e la sua sicurezza.

La comunità locale riflette ora sull’incidente, sperando che la donna possa ricevere il supporto e l’aiuto di cui ha bisogno.