Vallo della Lucania: parte il progetto “Rete dei Borghi in Campania”. Appuntamento mercoledì 18 settembre

Importante evento che si terrà mercoledì 18 settembre, alle ore 17.00, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania, dal titolo “La creazione del modello di rete Borghi Salute e Benessere“. All’incontro sarà presente il Vicepresidente della Giunta Regionale Campana, Fulvio Bonavitacola.

Il progetto

Il progetto della “Rete dei Borghi in Campania” nasce con l’obiettivo di ripopolare i piccoli comuni e borghi della Campania e di promuoverne lo stile di vita tra benessere e salute. Il progetto vuole inoltre preservare il ricco patrimonio culturale, architettonico e tradizionale dei borghi campani. Questa iniziativa ambiziosa mira a coinvolgere comunità locali, istituzioni, enti culturali e stakeholders in una ottica di sviluppo sostenibile, valorizzazione turistica e conoscenza dei tesori campani., a conferma della particolare attenzione che la Regione Campania riserva all’iniziativa in oggetto.

È un progetto di grande rilevanza per il territorio – dichiara il Presidente Coccorullo – infatti, hanno presentato la loro candidatura 79 comuni del parco e 15 comuni delle aree contigue, di cui n. 13 comuni sono capofila.