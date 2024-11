Vallo della Lucania omaggia la “divina” Eleonora Duse

Venerdì 22 novembre alle 19:30 si terrà a Vallo della Lucania un “apericentenario” in onore della “divina” Eleonora Duse, attrice italiana di ineguagliabile talento, deceduta in America nel 1924, all’indomani della Prima Guerra Mondiale.

L’appuntamento

L’apericentenario avverrà presso “La Barbatella” di Vallo della Lucania ed è un’iniziativa nata in seno al progetto “Vallo Città delle donne”, fortemente voluto dal sindaco di Vallo della Lucania, dr. Antonio Sansone, dalla Pro Loco “Gelbison”, guidata da Federica Barrella, ma avviato dalla dr.ssa Laura Cuozzo, che negli anni scorsi ha già celebrato numerose figure femminili, al fine di perseguire l’obiettivo 5 dell’agenda ONU 2030.

Per il secondo anno di “Vallo città delle donne” si è pensato di richiamare l’attenzione su Eleonora Duse, come donna e artista di fama internazionale, nel corso di un evento nel quale saranno alternati momenti di lettura, di recitazione e di riflessione.

Ecco chi era Eleonora Duse

La vita della Duse sarà rivissuta come una drammaturgia, nella quale i periodi più importanti della sua carriera saranno presentati da scrittori, attori e giornalisti come degli “atti” teatrali. Inoltre, in vista della giornata del 25 novembre dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, sarà un’occasione per riflettere sul raggiungimento della parità di genere, sull’abbassamento dei livelli di violenza contro le donne e per rafforzare l’empowerment femminile.

Le info utili

La formula dell’apericentenario sarà anche un modo per incentivare il dialogo e stimolare la creatività in seno a una leadership orizzontale, dove sono equamente distribuiti i ruoli e le competenze. La prenotazione per riservare il tavolo a “La Barbatella” può avvenire chiamando il seguente numero: +39 333 767 0059.