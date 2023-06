Vallo della Lucania: ok all’adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e D’Anagrafe

Il Comune di Vallo della Lucania, retto dal sindaco Antonio Sansone, ha deciso di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA), con sede in Castel SanPietro Terme (BO).

Si tratta soltanto dell’ultimo comune in ordine di tempo ad aver aderito all’associazione che fornice servizi in favore degli enti locali.

Cosa fa l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ad Anagrafe

L’A.N.U.S.C.A., costituitasi nel 1980, fornisce agli operatori dei Servizi Demografici supporto rappresentativo in tutte le sedi istituzionali. Presente su tutto il territorio italiano con proprie strutture associative a livello provinciale e regionale, fornisce servizi- prevalentemente nell’area dell’aggiornamento professionale – al personale degli enti locali. Aderiscono all’Associazione (eretta ad Ente Morale con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19 luglio 1999) attraverso il pagamento di una quota associativa annuale sia pubblici dipendenti e persone fisiche, a titolo individuale, sia Pubbliche Amministrazioni (Comuni).

I Comuni associati ad ANUSCA rappresentano come popolazione oltre l’86% dei cittadini italiani.

L’associazione in virtù della qualità delle sue attività e dei servizi offerti è cresciuta progressivamente negli anni. Di qui anche l’adesione del Comune di Vallo della Lucania.

Gli obiettivi dell’Ente

I compiti dell’Associazione sono di particolare interesse dell’Amministrazione vallese in quanto rivolti ad operatori del settore tra i più delicati dell’attività comunale, a contatto quotidiano con i cittadini-utenti. Il Comune pertanto ha ritenuto importante avere avere operatori più qualificati e preparati e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione.

Tale tipo di adesione consente al Comune di accedere ai seguenti servizi: 3 quesiti in materie tecnico professionali, accesso alla “download area” dove è possibile trovare materiali di consultazione e guide pratiche di immediato utilizzo sulle questioni demografiche più attuali; video-focus: brevi clip formativi e informativi curati dagli esperti ANUSCA su temi specifici e novità del settore demografico, scadenzario adempimenti, servizio di newsletter, agevolazioni economiche sulla partecipazione ai corsi di formazione.