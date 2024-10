Nuovo Direttore del Dea di Vallo – Agropoli: al via la selezione

Prosegue l’iter per il conferimento dell’incarico a tempo determinato del Direttore del DEA di Vallo della Lucania e Agropoli. Cinque le domande ammesse alla fase successiva sulla base della valutazione dei titoli dei candidati.

I candidati

In corsa Teresa De Pascale, Nicoletta Voza (ex direttore sanitario del Dea di Eboli – Roccadaspide), Giovanni Nicoletti (dirigente del distretto sanitario Vallo – Agropoli), Pasquale Vastola (già direttore del pronto soccorso di Battipaglia e poi a Polla – Sant’Arsenio, ora al distretto sanitario di Vallo – Agropoli) e Gaetano Aprea (ex direttore reggente di Nocera Inferiore).

Ad essere incaricata, una commissione esaminatrice per valutare i candidati, sulla base dei titoli presentati e di un successivo colloquio. Quest’ultimo servirà a approfondire le competenze specifiche, l’esperienza e la visione gestionale di ciascun professionista. Non tutti i candidati hanno superato la prima fase di selezione. Due di essi, infatti, sono stati esclusi dalla commissione per non aver soddisfatto i requisiti richiesti. Non c’è Adriano De Vita, da tempo al vertice del presidio ospedaliero e ormai destinato al pensionamento.

L’incarico di direttore del DEA riveste un’importanza fondamentale per il corretto funzionamento delle strutture ospedaliere di Vallo della Lucania e Agropoli. Il professionista selezionato avrà il compito di garantire la gestione efficiente delle emergenze sanitarie, il coordinamento delle diverse unità operative e l’assistenza ai pazienti in arrivo al pronto soccorso. La scelta del nuovo direttore avverrà nei prossimi giorni, al termine delle procedure di valutazione.