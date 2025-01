Dopo il successo della seconda edizione del presepe vivente del 700 napoletano, la Pro Loco Gelbison pensa già alle prossime iniziative in programma per il 2025. Confermate tra le tante Vallo in Sport e Volumi – spazio ai libri.

L’associazione vallese continua così a promuovere eventi che vanno dalla cultura allo sport, iniziative che vogliono essere anche occasione di aggregazione e socializzazione per i cittadini. Ai nostri microfoni la presidente della Pro Loco Gelbison Federica Barrella.