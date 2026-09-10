Vallo della Lucania: nuova stagione teatrale alla Provvidenza, Don Mario Bamonte: «occasioni per vivere il teatro»

Si alza il sipario al Cineteatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania per una nuova ed entusiasmante stagione teatrale. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con il Teatro Pubblico Campano diretto da Alfredo Balsamo, calcheranno il palcoscenico diversi protagonisti del panorama teatrale campano e nazionale: da Biagio Izzo a Paolo Caiazzo, passando per Gianfranco Gallo, Pierluigi Iorio, Justine Mattera, Francesco Procopio, Peppe Barra e Peppe Iodice.

Un cartellone ricco che unisce divertimento e riflessione, pronto a intrattenere il pubblico fino ad aprile 2027. Ad inaugurare la rassegna sarà l’attore e comico napoletano Biagio Izzo, giovedì 12 novembre, con lo spettacolo “Finché giudice non ci separi”.

Il Direttore Artistico Don Mario Bamonte: “Teatro è comunità e cultura”

A presentare la nuova rassegna ai microfoni di InfoCilento è stato il Direttore Artistico, Don Mario Bamonte:

“Saranno sette appuntamenti, sette spettacoli, sette occasioni per vivere il teatro e, attraverso di esso, riscoprire il senso di appartenenza a una comunità. Un legame testimoniato dagli storici abbonati del Teatro ‘La Provvidenza’, che stanno già rinnovando la propria fedeltà, affiancati dal positivo riscontro delle nuove adesioni”.

Don Mario Bamonte ha poi sottolineato il valore culturale della rassegna:

“Cerchiamo come ogni anno di coniugare l’aspetto più riflessivo e profondo del teatro con la leggerezza che questo linguaggio porta con sé. Il teatro è infatti un momento di crescita culturale, ma anche un’occasione per riscoprire il giusto riposo e la spensieratezza”.

Campagna abbonamenti e informazioni sul botteghino a Vallo della Lucania

La campagna abbonamenti per la nuova stagione è ufficialmente aperta. Gli abbonati della passata rassegna potranno esercitare il diritto di prelazione fino al 30 settembre.

È inoltre prevista la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento utilizzando la Carta del Docente. Il botteghino del Cineteatro “La Provvidenza” è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 19.30.