Teatro La Provvidenza: al via la stagione 2026/2027 a Vallo della Lucania

Il Teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania rinnova la storica sinergia con l’Associazione Teatro Pubblico Campano, guidata dal direttore Alfredo Balsamo, per presentare la stagione teatrale 2026/2027. Il nuovo cartellone offre una programmazione distribuita in sette appuntamenti, da novembre ad aprile, unendo volti noti della scena nazionale, grande drammaturgia, tradizione partenopea e comicità contemporanea. La struttura si conferma così un presidio culturale importante per il comprensorio di riferimento.
Il programma completo: gli spettacoli da novembre a febbraio
L’inaugurazione del cartellone è fissata per giovedì 12 novembre 2026 con Biagio Izzo, protagonista della commedia Finché giudice non ci separi, scritta da Augusto e Toni Fornari per la regia dello stesso Augusto Fornari.
La rassegna prosegue con i seguenti appuntamenti:
- Giovedì 3 dicembre 2026: Paolo Caiazzo porta in scena Un ponte per due, testo scritto a quattro mani con Antonello Costa e diretto da Caiazzo.
- Mercoledì 16 dicembre 2026: Gianfranco Gallo presenta Ti ho sposato per ignoranza, opera da lui scritta e diretta che attinge ai classici meccanismi del teatro comico partenopeo.
- Giovedì 7 gennaio 2027: Il primo appuntamento del nuovo anno vede Pierluigi Iorio e Justine Mattera interpreti di Un ragazzo di campagna, dall’opera di Peppino De Filippo, con la regia di Iorio.
- Venerdì 12 febbraio 2027: Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio sono i protagonisti di Nemici come prima di Gianni Clementi, con regia di Procopio.
I grandi appuntamenti di primavera con Peppe Barra e Peppe Iodice
La seconda parte della stagione proporrà due eventi di grande richiamo dedicati alla cultura e all’intrattenimento napoletano:
- Sabato 20 marzo 2027: Peppe Barra sale sul palco con lo spettacolo Buonasera a tutti, accompagnato al pianoforte dal Maestro Luca Urciuolo, per la regia di Francesco Esposito.
- Mercoledì 14 aprile 2027: Peppe Iodice chiude la rassegna con Il solito napoletano, scritto con Francesco Burzo e Marco Critelli, per la regia di Francesco Mastandrea.
Campagna abbonamenti e informazioni sul botteghino
La campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 è già aperta. I vecchi abbonati possono esercitare il diritto di prelazione fino al 30 settembre. Per l’acquisto delle tessere è possibile utilizzare la Carta del Docente, attingendo anche all’eventuale residuo in scadenza al 31 agosto. Il botteghino del Teatro “La Provvidenza” garantisce l’apertura quotidiana dalle ore 17.00 alle 19.30.