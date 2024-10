Vallo della Lucania, nuova caserma per i vigili del fuoco: l’incontro in Comune

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania potrebbe finalmente vedere la realizzazione di una nuova e moderna caserma, un traguardo atteso da decenni. Ieri mattina si è svolto un incontro di fondamentale importanza tra il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, l’ingegnere Carlo Federico, e il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, presso la sede del Comune. L’incontro ha aperto la strada a una concreta opportunità per il miglioramento delle infrastrutture destinate ai Vigili del Fuoco.

Le criticità dell’attuale sede del Distaccamento di Vallo della Lucania

La caserma attualmente situata in Via Francesco Cammarota ha ormai oltrepassato i sessant’anni e mostra segni di invecchiamento strutturale, con spazi limitati e non più adeguati alle esigenze operative dei caschi rossi.

Il sindaco Sansone, consapevole della criticità della situazione e dell’importanza strategica di avere un distaccamento dei Vigili del Fuoco in perfetta efficienza, ha espresso la volontà di mettere a disposizione del Corpo un’area di proprietà comunale per la costruzione di una nuova sede. Tale area potrebbe rappresentare una risorsa preziosa, poiché consentirebbe la progettazione di una struttura moderna, in linea con le normative vigenti in materia di sicurezza e dotata di tutti i comfort e le attrezzature necessarie per migliorare il servizio.

La realizzazione di una nuova caserma non rappresenterebbe solo un beneficio per i Vigili del Fuoco, ma per tutta la comunità del comprensorio.