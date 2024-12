Vallo della Lucania: nella Cattedrale il presepe della “speranza”

Gesù Bambino nasce a Vallo della Lucania in un presepe tanto mai attuale, con lo sguardo rivolto al Giubileo della Speranza.

La rappresentazione della sacra natività si trova nella cattedrale di San Pantaleone ed è stata curata nei minimi dettagli da Giuseppe Zambrano e da altri importanti collaboratori. L’idea di realizzare questo presepe è scaturita dall’importante evento della chiesa indetto da Papa Francesco per l’anno 2024-25: il Giubileo.

L’intento è stato quello di rappresentare Vallo con la sua sede Vescovile, centro della Diocesi, che come una madre, riunisce in un abbraccio tutte le chiese che le fanno corona per accogliere la nascita di Gesù. “E noi – scrivono gli organizzatori – come umili pellegrini di speranza andiamo incontro all’Anno Santo, anno di riconciliazione e di conversione, partendo dal presepe e dalla nascita del piccolo Bambino, sperando di riavere un mondo rinnovato dalla fede per recuperare il “Senso di Fratellanza Universale” che ci permetterà di vivere in un mondo degno la nostra umanità.”