Vallo della Lucania, Minella (FI) presenta interrogazione al presidente Fico: “Garantire continuità al Centro di riabilitazione”

Mimì Minella, consigliere regionale di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Campania Roberto Fico per conoscere se la Giunta regionale abbia programmato di intervenire per garantire la continuità del Centro di riabilitazione di Vallo della Lucania, ricadente nella competenza dell’Asl Salerno, Distretto 70, dando seguito al finanziamento dell’intervento di ristrutturazione del Centro e della relativa piscina annunciato dal precedente Presidente Vincenzo De Luca nella scorsa Legislatura.

La dichiarazione

“Il Centro di riabilitazione di Vallo della Lucania è un fiore all’occhiello della sanità del territorio garantendo un’attività neuromotoria a servizio delle persone con disabilità – sottolinea Minella – che aggiunge: , tenuto conto che la dirigenza del Distretto ha comunicato agli utenti che non potranno più accedere alle previste terapie perché non in grado di garantire le figure professionali necessarie, chiedo di sapere dal Presidente della Giunta regionale se sarà dato seguito all’annunciato intervento economico e strutturale per garantire la continuità del Centro e delle sue importanti attività”, conclude.