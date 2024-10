Vallo della Lucania: l’istituto “Torre-Parmenide” sta per essere abbattuto. Parlano il capogruppo della maggioranza Bruno e l’assessore Iolanda Molinaro

Due giorni fa sono infatti iniziati i lavori di demolizione del plesso i quali, così come dichiarato dal capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, dureranno per circa un mese. “È un risultato importante non solo per Vallo della Lucania, ma per l’intero territorio. Realizzeremo un edificio sicuro e moderno che riqualificherà l’intera area”, ha dichiarato Bruno.

Per l’assessore all’istruzione Iolanda Molinaro, si tratta di un intervento necessario: “Basti vedere queste macerie per capire che l’edificio non era più sicuro per i nostri studenti”. Il nuovo plesso, sarà un vero e proprio campus come pochi in Italia: ci sarà un’Aula Magna, una sala di registrazione, un’aula che permetterà agli studenti appartenenti all’indirizzo musicale, di poter suonare, ma anche di poter implementare le pratiche sportive.

Ovviamente, un lavoro di questa portata comporterà qualche modifica alla viabilità e ai parcheggi come sottolineato dal consigliere Puglia che, nel rispetto dei cittadini dice: “Cercheremo di creare meno disagi possibili”.