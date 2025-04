Vallo della Lucania: la Protezione Civile Cilens Dea presente ai funerali di Papa Francesco

Un grande impegno organizzativo e umano vede oggi protagonista la Protezione Civile, chiamata a gestire l’enorme afflusso di persone in occasione dei solenni funerali di Papa Francesco.

Squadre di soccorso da tutta Italia

Su richiesta della Protezione Civile di Roma, squadre di soccorso da tutta Italia si sono mobilitate per garantire ordine e sicurezza nella Capitale, dove si sono riversati centinaia di migliaia di pellegrini e centinaia di capi di Stato e di governo, arrivati da ogni parte del mondo per rendere omaggio al Pontefice.

La Protezione Civile Cilens Dea a Roma

Tra i volontari impegnati anche una rappresentanza del Cilento, con la squadra della Protezione Civile Cilens Dea di Vallo della Lucania.Partiti all’alba di venerdì scorso, i volontari sono arrivati a Roma nella giornata di ieri, prestando supporto logistico al campo base e lavorando senza sosta per organizzare l’accoglienza.

Dalle prime ore di questa mattina, hanno raggiunto Piazza San Pietro per garantire assistenza nella gestione dei flussi di visitatori. Una presenza fondamentale in una giornata in cui Roma è stata letteralmente invasa da migliaia di persone provenienti da tutto il mondo: un fiume di pellegrini e fedeli uniti nell’ultimo, commosso saluto a Papa Francesco, in un clima di raccoglimento e solidarietà.

La Presidente della Protezione Civile Cilens Dea, Rosa Paparo, ha voluto esprimere tutto il significato di questo impegno: “La nostra presenza qui è un atto sentito nei confronti di un Papa che ha saputo incarnare valori importantissimi. Papa Francesco ha sempre avuto una parola di sostegno per noi volontari, ed essere qui oggi, mettendo al servizio della comunità il nostro lavoro, è un’emozione indescrivibile.”