Vallo della Lucania: la processione del venerdì Santo tra fede e tradizione | VIDEO

Si è rinnovata anche quest’anno, con intensa partecipazione e devozione, la tradizionale processione del Venerdì Santo per le vie di Vallo della Lucania. Al termine dell’Azione Liturgica della Passione del Signore, il corteo religioso ha attraversato il cuore della città, raccogliendo fedeli e visitatori in un momento di profonda spiritualità. A presiedere il rito, il Vescovo di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, affiancato dal parroco della Chiesa di Santa Maria della Grazia, Don Aniello Adinolfi, dal vice parroco Don Mario Felicella e da altri sacerdoti della diocesi.

I riti

Ad aprire la processione è stata l’Arciconfraternita di San Pantaleone, storicamente legata ai riti della Settimana Santa, così come tutte le confraternite del territorio, da sempre custodi di una tradizione che si tramanda da secoli. Il corteo, carico di emozione, ha accompagnato le statue del Cristo morto e della Vergine Addolorata, tra silenzi carichi di significato, canti sacri e preghiere. Il cammino verso la Pasqua prosegue ora con gioia e speranza.

Questa sera e domani diretta su InfoCilento tv

Questa sera si terrà la solenne Veglia Pasquale, momento culminante della Settimana Santa, che sarà trasmessa in diretta sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming sui canali di InfoCilento. Sempre su InfoCilento, sarà possibile seguire anche la Santa Messa di Pasqua, in programma domenica alle ore 10:30, presieduta da Mons. Calvosa nella Cattedrale di San Pantaleone. Un’occasione per vivere e condividere, anche a distanza, la forza della fede e la bellezza delle tradizioni pasquali del nostro territorio.