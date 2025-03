Vallo della Lucania: la dottoressa Ines Carrato porta le istanze dei medici specializzandi alla Camera dei Deputati

“Specializzandi in prima linea, dalla precarietà all’eccellenza” è il titolo del convegno organizzato dalla dottoressa Ines Carrato, originaria di Vallo della Lucania, che si terrà mercoledì 26 marzo, alle ore 15:00, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. L’evento si propone di affrontare le principali criticità che affliggono la formazione e le condizioni lavorative dei medici specializzandi in Italia, portando la voce di chi vive quotidianamente la realtà ospedaliera.

Il convegno

Il convegno vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Ministro della Salute Orazio Schillaci, Maurizio Lupi Presidente Gruppo “Noi Moderati” Camera dei Deputati, Pino Bicchielli vicepresidente “Noi Moderati”, Andrea Costa già Sottosegretario di Stato, Saverio Romano Presidente Commissione Parlamentare per la Semplificazione, Pierino Di Silverio Segretario Nazionale ANAAO-ASSOMED. Gli interventi saranno a cura dei rappresentanti di associazioni sindacali e mediche.

“Come medico in formazione, sento la responsabilità di portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche che viviamo quotidianamente negli ospedali”, afferma la dottoressa Carrato. “L’obiettivo è proporre soluzioni concrete per migliorare il nostro sistema sanitario e garantire un futuro migliore per i giovani medici”.

L’evento

Durante l’evento, verranno affrontati temi cruciali come l’accesso alla formazione medica e le criticità del percorso di specializzazione, le aggressioni al personale sanitario, la crisi vocazionale e l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla medicina. Un focus particolare sarà dedicato all’importanza della comunicazione e dei social media per far comprendere il ruolo della medicina d’urgenza al di fuori delle mura ospedaliere.

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto e dibattito per costruire un futuro più efficiente e sostenibile per il sistema sanitario italiano, con un occhio di riguardo alle istanze dei medici specializzandi provenienti da tutto il territorio nazionale.