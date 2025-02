Vallo della Lucania: incontro sul Masterplan Cilento Sud

Sabato scorso, presso la Sala Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità di Vallo della Lucania, si è svolto un importante incontro dedicato all’attuazione del Masterplan Cilento Sud. L’iniziativa, promossa dalle Organizzazioni di Volontariato Terre del Cilento e Terra Nostra, ha riunito istituzioni, esperti e associazioni con l’obiettivo di tracciare un percorso condiviso per la valorizzazione del territorio cilentano.

Uno degli interventi più significativi è stato quello di Stefano Pisani, sindaco di Pollica e coordinatore del progetto, che ha sottolineato la necessità di reperire risorse e di portare il Masterplan all’attenzione del Governo nazionale: “È il momento di trovare le risorse e di portarlo a conoscenza anche del Governo Nazionale, ben vengano questi incontri organizzati anche dalle altre associazioni”, ha dichiarato Pisani.

L’evento

L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, il Consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il Presidente della Comunità del Parco e Sindaco di Ascea, Stefano Sansone, e il Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone. Durante l’incontro si è aperto un tavolo tecnico di confronto, finalizzato a discutere strategie concrete per la realizzazione del Masterplan.

Uno degli aspetti emersi con maggiore forza nel dibattito è stata la volontà condivisa di riconoscere all’Ente Parco il ruolo di “Cabina di Regia”, così da garantire un coordinamento efficace tra le tante iniziative in corso di attuazione nel territorio dell’area protetta. Un passaggio ritenuto fondamentale per ottimizzare gli sforzi e dare maggiore incisività ai progetti di sviluppo sostenibile per il Cilento.