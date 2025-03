Vallo della Lucania in testa alla classifica PNRR in provincia di Salerno

Vallo della Lucania al primo posto in provincia di Salerno per quanto riguarda l’ottenimento di finanziamenti PNRR. Un risultato significativo, emerso durante la riunione della cabina di coordinamento PNRR organizzata dalla Prefettura di Salerno, che ha visto la partecipazione di tutti i comuni della provincia.

Le difficoltà dei comuni

Durante l’incontro, i sindaci di Nocera Inferiore, Bellizzi e Pollica, in qualità di delegati ANCI, hanno evidenziato le complessità quotidiane legate alla gestione dei lavori finanziati dal PNRR. Tali difficoltà, hanno sottolineato, comportano ritardi e un carico di lavoro aggiuntivo per gli uffici comunali.

Vallo della Lucania: un esempio di efficienza

A fronte delle difficoltà riscontrate da molti comuni, Vallo della Lucania si distingue per l’efficienza nella gestione dei fondi PNRR. Come evidenziato dai dati presentati durante la riunione, il comune, con 22,5milioni (e tre progetti), è il primo in provincia di Salerno per finanziamenti ottenuti. Un risultato che smentisce le critiche mosse da alcuni “professionisti della mistificazione della realtà”, come sottolineato dal capogruppo di maggioranza Antonio Bruno.

Un impegno costante

Il successo di Vallo della Lucania è frutto di un impegno costante e di una pianificazione accurata. L’amministrazione comunale ha saputo cogliere le opportunità offerte dal PNRR, presentando progetti validi e ben strutturati. Oltre a Vallo della Lucania in graduatoria ci sono Battipaglia, Pontecagnano, Campagna, Capaccio Paestum, Baronissi, Amalfi, Oliveto Citra, Nocera Inferiore Palomonte e Casal Velino che è il comune con il maggior numero di progetti finanziati (10, per poco meno di 6 milioni di euro).