Vallo della Lucania: il 21 maggio si terrà il premio artistico letterario “L’identità del Cilento”

Si terrà martedì 21 maggio 2024 alle ore 17,00 presso l’Aula Consiliare del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in Via F. Palumbo, a Vallo della Lucania, la cerimonia di premiazione del Premio Artistico – Letterario “L’IDENTITA’ DEL CILENTO” Prima Edizione, riservato ai giovani del Cilento.

Il premio

Il Premio, che si avvale del Patrocinio Morale del Consiglio Regionale della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Ufficio X Salerno) e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è stato organizzato dall’Associazione storico-culturale “Progetto Centola” e dal Gruppo Mingardo/Lambro/Cultura” per coinvolgere e motivare i giovani alla scoperta e alla valorizzazione delle radici e delle tradizioni del proprio paese, dei legami con il territorio e delle sue ricchezze storiche, artistiche e culturali.

Ai partecipanti è stato chiesto di elaborare opere in prosa, poesie, foto e audiovisivi contenenti argomenti relativi al Cilento, Alburni e Vallo di Diano: storia, tradizioni, usi, costumi, patrimonio artistico – culturale, castelli, chiese, fontane, strade, paesaggi, feste patronali e altro.

L’appuntamento

L’appuntamento dunque martedì 21 maggio 2024, alle ore 17,00, presso l’Aula Consiliare del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in via F. Palumbo, a Vallo della Lucania (SA) per la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Artistico – Letterario “L’IDENTITA’ DEL CILENTO” Prima Edizione, riservato ai giovani del Cilento.

Il programma sarà presto comunicato. Per informazioni telefonare al 3895813347 oppure scrivere via email a: premio.identitacilento@gmail.com