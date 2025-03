Vallo della Lucania, “Gestite i conflitti in Sanità”: il convegno al P.O.S. Luca | VIDEO

La gestione dei conflitti in ambito sanitario rappresenta una competenza sempre più cruciale per i professionisti della salute, chiamati a operare in un contesto caratterizzato da crescenti complessità.

Il convegno

La pressione delle decisioni cliniche, la relazione con i pazienti e le loro famiglie, e le dinamiche interprofessionali all’interno delle strutture sanitarie sono solo alcune delle sfide che emergono quotidianamente.

Se ne è parlato in un convegno al P.O.S.LUCA di Vallo della Lucania organizzato dal sindacato FSI-USAE SALERNO.