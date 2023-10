Vallo della Lucania, ferisce la moglie con un coltello: medico raggiunto e fermato

Non è passata inosservata, questa mattina, la presenza dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. I militari del reparto territoriale avevano scortato un’ambulanza del 118 con a bordo una donna rimasta ferita pochi minuti prima probabilmente con un coltello.

I fatti

L’episodio è avvenuto in città, a pochi passi dal centro, non lontano da Piazza Santa Caterina. Un uomo, un noto medico in servizio presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, sarebbe il responsabile del gesto.

Stando alle prime ricostruzioni avrebbe colpito la moglie al culmine di una lite. I carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania, agli ordini del tenente colonnello Sante Picchi, hanno avviato le indagini sul caso raccogliendo immediatamente le prime testimonianze della donna.

La vittima, per fortuna, non sarebbe in gravi condizioni.